Жительница Лоухского района, страдающая алкозависимостью, лишена прав

В рамках надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой Лоухского района, выявлено, что в 2019 г. местная жительница, имеющая водительское удостоверение, поставлена на учет у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя 2 стадии», сообщает надзорное ведомство республики на своем сайте.

В соответствии с действующим законодательством данное заболевание является противопоказанием к управлению транспортными средствами при отсутствии подтвержденной стойкой ремиссии в течение 3 лет. В этой связи прокуратурой района в Лоухский районный суд направлено административное исковое заявление о лишении гражданки права управления транспортными средствами.

На суде обоснована и доказана возможность возникновения угрозы жизни, здоровью и имуществу участников дорожного движения – пешеходов и водителей – в случае управления ответчиком транспортными средствами. Суд счел данные доказательства достаточными и не вызывающими сомнений.

Решением Лоухского районного суда административное исковое заявление прокурора удовлетворено, право ответчика на управление транспортными средствами прекращено.

Решение суда в законную силу не вступило.

Всего с начала текущего года по искам органов прокуратуры республики более 20 граждан лишены права управления транспортными средствами в связи с наличием медицинских противопоказаний.

Фото с сайта inlytkarino.ru