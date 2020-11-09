В Петрозаводске пройдет турнир по киберфутболу

Юных петрозаводчан старше 14 лет приглашают стать участниками турнира по киберфутболу в рамках регулярной «Кибер Лиги». Участников ждет турнир FIFA 20. Подать заявку необходимо до 16 ноября.

«Кибер Лига - регулярный турнир по киберспорту на платформах XBOX и PlayStation. У каждого из вас есть возможность показать себя в таких играх как FIFA, UFC, Mortal Kombat и побороться за крутые призы! Ждем всех желающих и приводите группу поддержки!»,