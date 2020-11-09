09 ноября 2020, 14:16
Общество

В Петрозаводске пройдет турнир по киберфутболу

Участникам старше 14 лет предлагают зарегистрироваться до 16 ноября

Юных петрозаводчан старше 14 лет приглашают стать участниками турнира по киберфутболу в рамках регулярной «Кибер Лиги». Участников ждет турнир FIFA 20. Подать заявку необходимо до 16 ноября.

«Кибер Лига - регулярный турнир по киберспорту на платформах XBOX и PlayStation. У каждого из вас есть возможность показать себя в таких играх как FIFA, UFC, Mortal Kombat и побороться за крутые призы! Ждем всех желающих и приводите группу поддержки!»,

- говорится в сообщении организаторов. (фото social.bet)

Обсудить
просмотр
177440
Метки: 
«Кибер Лиги»
FIFA 20
турнир
киберспорт
новости петрозаводска