В поселке Шуя открыли ясли для 80 детей

Сегодня в Шуе открыли новый ясельный блок, сообщает министерство образования Карелии.

Теперь, благодаря новому зданию, местный детский сад сможет дополнительно принять 80 детей в возрасте 1-3 лет. Также в поселке появилось 18 новых рабочих мест. Сегодня в учреждении уже начались первые занятия.

Возможности отдать ребенка в детский сад рядом с домом ждали многие семьи Шуи и близлежащих населенных пунктов Прионежья. Некоторые родители были вынуждены возить детей в детские сады Петрозаводска.

«Мы очень рады тому, что здесь открылся новый детский садик. Для нашей многодетной семьи это имеет большое значение еще и потому, что мы переехали в посёлок по федеральной программе «Земский учитель», и нам было необходимо решить вопрос с местом в детском саду»,

- поделилась впечатлениями Валентина Трусихина, мама Ани, которая уже ходит в новый сад.

В новом современном здании разместились четыре группы с буфетными, спальными, игровыми зонами, раздевалками и туалетными комнатами. На территории обустроены четыре детские площадки с верандами, проведено озеленение, здание подключено к охранной и пожарной системам, установлено ограждение.

«Петрозаводск говорит» писал о строительстве детского дошкольного учреждения ранее.



Фото с сайта правительства Карелии.