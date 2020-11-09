Отставка главврача Инфекционной больницы привела к увольнениям медиков

Текст: Георгий Чентемиров

Более десятка работников Республиканской инфекционной больницы написали заявления об уходе. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили сразу три сотрудника РИБ, два из которых и сами планируют уволиться. На такой шаг люди пошли из-за внезапной отставки главного врача учреждения Ивана Белкина.

Напомним, новость об увольнении Белкина разошлась 4 ноября. Это кадровое решение не вызвало бы резонанса, если бы инфекционная больница не находилась на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, которая свирепствует в регионе. Кроме того, вокруг больницы в последнее время было много скандалов. Люди жаловались на плохое обращение, на отказы в госпитализации, на очереди к приемному покою и на койки в коридорах.

О том, что в РИБ сменился руководитель, публично сообщило не Министерство здравоохранения, а медбрат Эльдан Кукурекин. Его пост на личной странице в Instagram перепечатали все СМИ.

– Почему в разгар данной эпидемиологической обстановки происходит резкая смена руководства РИБ? – задался вопросом Кукурекин. Минздрав Карелии отвечать на него отказался, не пояснив даже, ушел Белкин по своей воле, или его уволили.

Эльдан Кукрекин – не единственный, кто выступил в защиту своего руководителя. Свое мнение люди высказали весьма радикальным способом.

– Я написала заявление об уходе в пятницу, 6 ноября, – говорит одна из медсестер больницы. – Мы сильно возмущены. Никто нам ничего не объяснял. Более того, нового главного врача коллективу даже не представили, только руководителям подразделений. Сотрудники не знают, кто возглавляет больницу!

По сведениям, имеющимся у портала «Петрозаводск говорит», за минувшую неделю заявление об уходе написали заместитель по хозяйственной части, заместитель главного врача по медицинской части, главная медсестра, старшие медсестры двух отделений, начальник отдела кадров, начальник информационного отдела, ряд других сотрудников.

– Раньше, когда кто-то увольнялся, с ним обязательно беседовали, пытались понять причину. Сейчас же эпидемия, уходит столько людей, а персонала катастрофически не хватает, и никто даже не попытался с нами поговорить, – утверждает одна из наших собеседниц.

По словам медсестер, принципиальных улучшений из-за смены руководителя не произошло.

– Пациенты как лежали в коридоре, так и продолжают лежать. Свои эмоции они выплескивают на нас…

– У Белкина была своя команда в администрации, и они тоже ушли вместе с ним. Нарушилась вся система. Нам не к кому обратиться по банальным вопросам, где что взять, – говорит медбрат Эльдан Кукурекин.

Не все, однако, разделяют позицию уходящих работников. Так, пользователь Instagram Арина Лыськова, назвавшая себя сотрудником больницы, считает, что Белкин плохо справлялся с работой.

– Я больше задаюсь вопросом о том, почему в нашей больнице не хватает персонала для ухода за пациентами и выполнения назначения врачей должным образом. Ну поменялось руководство и что? И. В. Белкин и его команда не позаботились о том, чтобы работников было достаточно, а на сегодняшний день не хватает сотрудников в больнице, а пациентов очень много, – написала девушка.

Противоречивая информация поступает о работе приемного покоя. Например, фельдшер скорой помощи Петрозаводска рассказал, что новому руководству учреждения удалось решить проблему очередей из машин, которые привозят пациентов с коронавирусом.

– Мы раньше ждали по два, три, четыре часа. Сидели с пациентом в машине. Теперь время ожидания сократилось до 15-20 минут,

– говорит медик скорой помощи. Сотрудники РИБ, с которыми нам удалось пообщаться, напротив, утверждают, что очереди никуда не делись.

Портал «Петрозаводск говорит» попытался получить комментарий относительно массовых увольнений. Нас интересовала позиция нового главного врача Юлии Кононенко. Пытается ли она уговорить подчиненных остаться? Не боится ли кадрового голода? Есть ли у нее планы, откуда набрать новых врачей взамен ушедших? К сожалению, этого сделать не удалось.

– Юлии Сергеевне некогда, она не будет разговаривать, – заявили нам в приемной учреждения.

Сотрудники РИБ полагают, что Ивана Белкина назначили виноватым за ошибки, допущенные не им. Простой пример: если пациент лежит в коридоре, значит, койки для него не нашлось не только в этой больнице, но и в других медучреждениях, куда его теоретически могли бы госпитализировать. Иными словами, возникают серьезные вопросы, но не к одному главному врачу, а к людям, ответственным за всю систему здравоохранения. Однако республиканские власти стремятся сохранить хорошую мину при плохой игре; по данным за 8 ноября, в Карелии свободна треть коек для пациентов с COVID-19. // Фото: Эльдан Кукурекин