В Карелии обнаружили утраченное воинское захоронение

7 ноября 2020 года, в Питкярантском районе, Республики Карелия, состоялось торжественное открытие, ранее неизвестного, воинского захоронения, расположенного южнее озера Ниетъярви, сообщает паблик Поисковый отряд "Два берега".

В этих местах, во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов, вела боевые действия 25-я моторизованная кавалерийская дивизия. Безликий холм, на местах боев, обнаружил житель города Питкяранта, Сергей Иванович Тимонин и предположил, что это братская могила. Его догадку подтвердил поисковый отряд «Два берега», к членам которого он обратился в конце августа этого года.

С разрешения главы администрации Питкярантского муниципального района, Дмитрия Трошина, в данном месте был сделан шурф. Все сомнения рассеялись. В братской могиле покоятся 30 бойцов Красной Армии, погибших в «зимней» войне.

На воинском захоронении был установлен памятник. На открытии выступил Дмитрий Трошин и член поискового отряда «Два берега» Александр Мартысевич. Торжественное мероприятие завершилось возложением венков и цветов.

Фото и видео из паблика Поисковый отряд "Два берега"