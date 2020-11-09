Торги на ремонт моста через Лососинку в Петрозаводске не состоялись
Торги на капитальный ремонт моста через реку Лососинка на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске вновь не состоялись, сообщает портала ДорИнфо.
Единственная заявка участника аукциона отклонена. Информация об этом уже опубликована на портале Госзакупок.
Документы на участие в электронном аукционе поступили от АО «ДЭП № 275». Комиссия, рассмотрев заявку компании в понедельник, 9 ноября, признала ее несоответствующей требованиям и отклонила.
Торги пытались провести уже во второй раз. Ранее аукцион не состоялся, так как на него не поступило ни одной заявки. Начальная цена контракта в первом и втором аукционах составила 312,9 млн рублей.
Согласно графику работ, в текущем году планируется разработать документацию по организации движения на период капремонта объекта. В 2021 году подрядчик должен закончить подготовку к ремонту и приступить к основным работам на мосту. Срок завершения всех мероприятий на объекте - 30 ноября следующего года.
«Петрозаводск говорит» писал о торгах по мосту ранее.
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