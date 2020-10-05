05 октября 2020, 17:59
Общество

Капитальный ремонт моста на Мерецкова обойдется в 313 миллионов рублей

Фирме, которая станет победителем аукциона, предстоит выполнить работы до ноября следующего года

МКУ «Петроснаб» объявило аукцион на капитальный ремонт моста через Лососинку по улице Мерецкова в Петрозаводске.

Максимальная цена контракта - 312 904 942,64 рублей. Заявки на аукцион принимают до 9 октября.

Как следует из документов на сайте госзакупок, победившая фирма должна будет завершить работы не позднее  30 ноября 2021 года.

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