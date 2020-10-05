05 октября 2020, 17:59
Капитальный ремонт моста на Мерецкова обойдется в 313 миллионов рублей
Фирме, которая станет победителем аукциона, предстоит выполнить работы до ноября следующего года
МКУ «Петроснаб» объявило аукцион на капитальный ремонт моста через Лососинку по улице Мерецкова в Петрозаводске.
Максимальная цена контракта - 312 904 942,64 рублей. Заявки на аукцион принимают до 9 октября.
Как следует из документов на сайте госзакупок, победившая фирма должна будет завершить работы не позднее 30 ноября 2021 года.