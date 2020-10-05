Петрозаводчанам предлагается выбрать территории для благоустройства

Жители Петрозаводска должны предложить общественные территории города для благоустройства в 2021 г., сообщается на сайте мэрии.

Администрация города уже начала принимать заявки на участие в программе поддержки местных инициатив граждан на будущий год.

Предложения о проектах благоустройства можно направить до 19 октября по адресу:

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 611 или в электронном виде по адресам: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru, anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru.

Телефоны для справок – 71-35-72, 71-35-66.

Заявка оформляется в произвольной форме с обязательным наименованием объекта благоустройства и контактными данными для обратной связи.

Напомним, что реализация программы проходит за счёт средств республиканского (60 %) и муниципального (не менее 30 %) бюджетов при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10 %).

За время существования программы в Петрозаводске благоустроили довольно много территорий в разных районах города. Среди них – парки Лесной Ключ и Петровский Родник на Ключевой, Удега на Птицефабрике, Зелёный Берег на Перевалке, велопешеходная аллея Тропа Ивана-царевича на Древлянке, Кондопожская аллея и Ярмарочная площадь в Октябрьском районе, аллея Энтузиастов и Кленовый сквер на Кукковке, спортивная площадка «Олимп» у школы № 7 в Соломенном. Участниками программы в этом году стали проекты территории средней школы № 43, пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе и скейт-парка на стадионе «Юность».