Еще пятеро жителей Карелии привлечены к ответственности за экстремизм

В сентябре пятеро жителей Республики Карелия были привлечены к административной ответственности за распространение экстремистских материалов и за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики, сообщает МВД Карелии.

Двое из них, петрозаводчане, привлечены к ответственности сразу по обеим статьям. Во всех случаях привлеченным гражданам предстоит уплатить штрафы.

Всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечены 40 жителей Карелии, в отношении которых были составлены 48 административных материалов.

По итогам 2019 года судами Карелии вынесено 54 постановления в отношении 52 жителей о привлечении к административной ответственности за экстремизм. Об этом сообщает страница в соцсетях «Скажи экстремизму нет| Республика Карелия».