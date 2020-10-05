Построившую дома по программе расселения фирму обязали вернуть деньги

Арбитражный суд Карелии потребовал от фирмы, которая строила в республике дома в рамках программы расселения аварийного фонда, вернуть деньги. Об этом сообщает Vestikarelii.ru.

Оказалось, что компания ООО «Шеф-монтаж» при строительстве двух многоквартирных домов в Сортавале и Рускеале отступила от проекта и допустила ряд недоделок. В частности, использовала газобетонные блоки более низкого качества, вместо двухкамерных окон установила однокамерные, также поставила радиаторы отопления не той марки, которая была предусмотрена по проекту. Вдобавок строители «забыли» установить желоба и водостоки на кровле. Несмотря на нарушения, работы были приняты, акт подписан, а деньги выплачены. Дом в Поросозере и вовсе остался недостроенным. На объекте была выявлена трещина, проходящая через все здание.

Судебный тяжбы длились несколько лет. В итоге суд постановил, чтобы организация возместила управлению капитального строительства стоимость невыполненных работ и работ, выполненных не по проекту, неустойку и штраф. В итоге сумма превысила 25 миллионов рублей. Решение еще может быть обжаловано.

По сообщению издания, ранее на 20 тысяч рублей был оштрафован специалист по строительному надзору, который подписал акты выполненных работ, несмотря на нарушения.