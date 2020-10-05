Еще один двухэтажный поезд поедет через Петрозаводск

В ближайшее время скорый поезд №21/22 «Мурманск - Санкт-Петербург» станет двухэтажным. Об этом сообщает «Петрозаводск транспортный».

Впервые двухэтажный состав поезда отправится из Санкт-Петербурга 11 октября, проследует через Петрозаводск 12 октября. Из Мурманска двухэтажный поезд впервые пойдет 12 октября, 13 октября он пройдет через столицу Карелии.

Напоминаем, что в двухэтажных поездах плацкартных вагонов нет. Таким образом, с учетом того, что скорый поезд «Мурманск-Москва» стал сезонным, у жителей станций, расположенных севернее Петрозаводска, зимой остается возможность проехать в плацкарте только в фирменном поезде «Мурманск-Москва с заходом в Санкт-Петербург».