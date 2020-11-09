Оппозиция выиграла выборы в городской совет Сортавалы

Результат воскресных выборов городского совета в Сортавале зафиксировал итог затянувшегося конфликта, приведшего практически к параличу власти. Партия власти в Сортавале потерпела поражение на выборах. Десять из семнадцати мандатов в городском совете получили выдвиженцы Карельского регионального отделения «Справедливой России».

Результат во многом уникален для всей России, поскольку поражения провластных кандидатов становятся все большей редкостью. Против оппозиционных кандидатов и в Сортавале был брошен огромный ресурс, применялись все возможные грязные манипулятивные технологии, в том числе традиционные для Карелии вбросы клеветнических «газет», которые еще ни разу в карельской электоральной истории не были пресечены или расследованы правоохранительными органами.

Тем не менее, жители Сортавалы не позволили себя смутить и выдали 59 процентов голосов в поддержку оппозиции. Этого достаточно, чтобы принимать большинство решений в рамках полномочий совета.

Наш корреспондент после выборов связался с руководителем Карельского регионального отделения «Справедливой России» Ройне Изюмовым, который подтвердил состоявшуюся победу и высказал готовность пришедших к власти в Сортавале депутатов принять на себя ответственность за город.

Мы поговорили с Ройне Изюмовым о ближайших перспективах. В частности, о том, что мало победить на выборах – эту победу надо удержать. Не секрет, что сейчас все усилия региональной власти будут направлены на расшатывание оппозиционного большинства в совете. Достигнутое большинство очень хрупко: достаточно сломить, запугать, подкупить всего пару человек – и соотношение голосов в совете радикально изменится. Такое мы неоднократно наблюдали в Карелии. 2009 год – после выборов в Костомукше. В 2013 году – после выборов в Лахденпохье. Также не раз можно было видеть переманивание оппозиционных депутатов в Законодательном Собрании на сторону партии власти.

Очевидно, сейчас в Сортавале попытаются сделать то же самое – то есть по-тихому изменить электоральный результат. Сможет ли оппозиция в горсовете сохранить единство своих рядов?

– Среди наших депутатов практически нет людей, которые в чем-то зависели бы от власти или были ей подчинены, – прокомментировал Ройне Изюмов. – Поэтому я надеюсь на сохранение сплоченности, и мы на это обратим самое пристальное внимание. В частности, мы намерены отразить в новом Уставе возможность формирования фракций в горсовете и планируем создать партийную фракцию. Это будет способствовать укреплению дисциплины.

Среди ближайших задач Ройне Изюмов назвал создание нового Устава горсовета, а также сохранение в городе прямых выборов мэра. Это было одним из основных предвыборных обещаний оппозиции – вопреки региональной власти, которая всеми силами старается оставить выборность мэров в прошлом и перейти к их назначению. В ходе общественных дискуссий последних месяцев жители Сортавалы однозначно высказали свое желание избирать своего мэра. Не секрет также, что своим кандидатом на должность мэра оппозиция видит Сергея Крупина, который уже и в судах отстоял свое право занимать эту должность. // Фото: petrozavodsk.bezformata.com