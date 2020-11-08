Врачам скорой помощи срежут доплату за работу с больными коронавирусом

Текст и фото: Антонина Кябелева

30 октября 2020 года было принято Постановление правительства России № 1762 о социальной поддержке медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией. В документе регламентируется, кто, сколько и за какой объем оказанной помощи будет получать доплату к зарплате. Действие новых правил социальной поддержки медицинских работников рассчитано с 1 ноября 2020 года и до 31 декабря 2021 года, то есть больше, чем на год.

Руководитель карельского профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин проанализировал новый документ и подсчитал, как изменится в разгар «второй волны» эпидемии оплата труда медицинских работников. По его мнению, многих ждет разочарование, связанное с сокращением объема дополнительных выплат.

Сразу оговоримся. Никакие деньги, с нашей сточки зрения, не в состоянии компенсировать тот риск, на который сегодня идут врачи, медсестры, фельдшеры, вынужденные каждый день соприкасаться с опасной и непредсказуемой инфекцией. Тем обиднее, что вместо повышения или хотя бы сохранения прежнего уровня денежных выплат, приходится говорить об их снижении. Причем самым циничным образом.

Прежние документы, определяющие уровень оплаты труда медицинским работникам, соприкасающимся с больными коронавирусом, закончили свое действие — одни в сентябре, другие в октябре 2020 года.

Напомним, доплаты медицинским работникам стали выплачиваться с апреля 2020 года. Раньше для их расчета использовалась средняя зарплата по региону, от которой брался определенный процент (чаще 80%). Очевидно, что уровень доплат в регионах существенно разнился. К тому же сами правила расчета были довольно запутанными и непрозрачными. Михаил Цаплин продемонстрировал целую папку различных разъяснений и циркуляров, объясняющих, как правильно рассчитать доплату медикам.

- Медицинские работники не могли долго понять, какая доплата им положена. Минздрав постоянно давал разъяснения. В последнее время механизм вроде бы отладился, люди стали понимать, на какие дополнительные выплаты они имеют право. Кстати, Карелия на фоне других регионов, где было очень много жалоб, выглядела вполне благополучно. Но с 1 ноября мы стали жить по новому нормативному документу, - рассказал Цаплин.

В новом постановлении правительства России выплаты рассчитываются, исходя из количества отработанных смен. При этом в документе определена стоимость каждой смены, в зависимости от квалификации работника и вида медицинской помощи, которую он оказывает. Михаил Цаплин считает, что сама идея оплачивать труд в зависимости от отработанных смен, не плоха:

"Раньше бывало, что человек отработал несколько смен, затем ушел на больничный или в отпуск, а выплаты получил такие же, как и его коллега, который не болел и не отдыхал. Понятно, что таким образом хотели материально простимулировать тех, кто пытается подработать, берет дополнительные смены".

Одновременно Цаплин предположил, что постановление правительства готовили экономисты, далекие от того, как реально устроен распорядок труда в различных медицинских учреждениях. Если предложенная схема выплат вполне подходит для работников поликлиник, то для врачей и медсестер стационаров и станций скорой помощи она, образно говоря, «выходит боком».

Цаплин уверен, что после того как медицинские работники ковид-центров и станций скорой помощи получат оплату за ноябрь, они почувствуют серьезное снижение оплаты труда. Беда в том, что продолжительность смены в стационарах и на станциях скорой помощи значительно больше, чем в поликлиниках. Получается, что работать медики будут больше, а получать меньше.

Михаил Цаплин сделал приблизительные расчеты того, как изменится уровень доплат для медицинских работников. Самая комфортная ситуация сложилась для сотрудников поликлиник, которые не должны почувствовать снижения оплаты труда. Доплата для врачей поликлиник, работающих с больными коронавирусом, даже немного повысится – с нынешних 72 тысяч рублей в месяц до 80 тысяч рублей.

Другая ситуация на станциях скорой помощи.

По расчетам профсоюзного лидера, если сейчас доплата врачам составляет примерно 163 тысяч рублей в месяц, то с ноября она упадет до 48 тысяч рублей, то есть в три раза! Доплаты для среднего медперсонала снизятся с 89,8 тысячи рублей до 24 тысяч рублей. Младший медперсонал вместо доплаты в 52 тысячи рублей будет получать в районе 18,8 тысячи рублей.

Михаил Цаплин отметил, что этот расчет сделан при условии, что каждую смену сотрудники скорой помощи будут сталкиваться с больными коронавирусом.

- Врачи, средний и младший медицинский персонал выездных бригад скорой помощи за смену будут получать соответственно 2 430, 1 215 и 950 рублей,

- отметил профсоюзный лидер.

Аналогичная тенденция характерна для больниц и медицинских центров, специализирующихся на лечении больных коронавирусом.

До 1 ноября доплата врачам с учетом северных коэффициентов составляла 232 тысячи рублей в месяц, среднему медперсоналу – 145 тысяч рублей, младшему – 83,9 тысячи рублей. По новому постановлению врачи будут получать доплату 128 тысяч рублей, средний медперсонал – 80 тысяч рублей, младший – 40 тысяч рублей. Другими словами, доплаты в стационарах сократятся примерно в два раза.

Руководитель профсоюза работников здравоохранения обратил внимание и на другой существенный момент. В новом постановлении правительства речь идет не о дополнительных выплатах, а о мерах социальной поддержки медицинских работников.

- Получается, что эти дополнительные выплаты не будут входить в средний заработок, а, значит, не будут учитываться при выплате отпускных и оплате больничного,

- объяснил Михаил Цаплин.

Что будет с региональными выплатами, действие которых закончилось 30 сентября? По информации Цаплина, в Карелии до конца 2020 года решили продлить выплаты тем работникам медицинских учреждений, кто не получает федеральные доплаты, но участвует в организации лечения больных коронавирусом.

- Теперь они будут называться выплатами стимулирующего характера за интенсивность. Суммы остались прежними. Выплаты распространяются в первую очередь на тех, кто не попал в новое постановление российского правительства. Меня заверили в карельском минздраве, что до конца года все останется по-прежнему, - сказал Михаил Цаплин.

Председатель профсоюза работников здравоохранения прогнозирует рост недовольства среди медицинских работников станций скорой медицинской помощи и стационаров. Он считает, что необходимо срочно вносить изменения в правительственный документ и дополнительные выплаты работникам скорой помощи и стационаров определять в зависимости от отработанных часов, предварительно установив адекватную стоимость одного часа. Это, по его мнению, позволит установить справедливую оплату труда медицинским работникам, избежав его резкого снижения в разгар пандемии.