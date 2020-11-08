Карельская ряпушка стала «героем» «Вкусов России»

В рамках известной программы «Жить здорово» ведущая Елена Малышева ознакомила телезрителей с одним из самых аутентичных карельских яств – ряпушкой.

Об этой рыбке и ее пищевых свойствах рассказали в специальном проекте «Вкусы России».

За что ряпушку любили Петр I и Иван Грозный? Какую ряпушку запретил вылавливать царь Алексей Михайлович – отец Петра I? По содержанию какого компонента эта рыба – чемпион?

Кто не сумел посмотреть программу в субботу – можете сделать это сейчас.