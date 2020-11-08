Иностранцам упростят въезд в Россию

«Законопроектом предлагается упростить порядок оформления виз для иностранных граждан, следующих в Российскую Федерацию с туристическими целями, путем определения возможности оформления туристической визы на основании подтверждения о бронировании средства размещения, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, а также возможности оформления обыкновенной туристической визы с более длительным сроком пребывания на территории Российской Федерации (до 6 месяцев)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас туристическая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию, на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.

Авторы законопроекта считают, что предлагаемые решения будут способствовать достижению целей государственной программы Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность» и государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» и не потребуют выделения дополнительных финансовых средств из федерального бюджета.