В Петрозаводске закрывается навигация для маломерных судов

С завтрашнего дня на водоемах Петрозаводска закрывается навигационный период для маломерных судов, сообщает Администрация города.

Рыбалка и водные прогулки в преддверии зимы становятся крайне опасными.

С 9 ноября на водоемах, расположенных в пределах Петрозаводского городского округа и не предназначенных для судоходного сообщения, закрывается навигационный период. Основанием для закрытия является постановление Правительства республики № 513-П от 28 октября 2020 года.

Неделей ранее навигация завершилась в северных районах Карелии.

В связи с запретом выхода на водоемы на маломерных судах, инспекторы ГИМС предостерегают горожан и гостей карельской столицы от возможных нарушений. Рыбалка и водные прогулки в преддверии зимнего периода становятся крайне опасными. // Фото: tv-karelia.ru