С 2021 года жильцов квартир ждут новые штрафы

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года, которое вступает в силу 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года, список запретов и дополнительных обязанностей и штрафов для жителей многоквартирных домов будет ощутимо расширен. Об этом сообщает юридическая сеть 9111.ru.

Речь идет как об административной ответственности в виде штрафов до 5000 рублей (статья 20.4 КоАП РФ), так и об уголовной ответственности с лишением свободы (статья 219 Уголовного кодекса РФ), если нарушения повлекут за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

За что же теперь можно понести наказание?

Хранение мебели и картошки

Ранее было запрещено устраивать склад мебели и других предметов на технических этажах и чердаках многоквартирных домов. Теперь список пополнится цокольными этажами и подвалами.

Так что привычка многих россиян хранить мешки с картошкой и морковью в подвале может влететь в копеечку.

Курение и огонь

Прошлогодние изменения Правил противопожарного режима запретили использование открытого огня на квартирных балконах и лоджиях. Тогда пресс-служба МЧС пояснила средствам массовой информации, что конкретно эта норма не запрещает курение на балконе, если оно не создает угрозу для пожарной безопасности.

С 1 января 2021 года данный пункт правил будет расширен запретом на оставление без присмотра источников открытого огня в помещениях для проживания людей.

Окна

Решетки на окнах и приямках для окон в подвалах должны быть открывающимися, если в плане эвакуации они обозначены как аварийный выход. По поводу решеток на окнах квартир ничего не указано, но не исключено, что у противопожарной службы возникнут претензии и к ним. В любом случае переоборудование «глухих» решеток на подвалах потребует дополнительных расходов.

Газовые плиты и другое оборудование

А здесь есть одна плохая новость для собственников и одна хорошая. Теперь будет запрещено пользоваться не только неисправным газовым оборудованием, но и теми приборами, которые своевременно не прошли техническое обслуживание.

Обслуживание, конечно же, производится на платной основе, и за него каждый год выставляется отдельный счет.

Зато подкорректировали законодательство относительно встраиваемых духовых шкафов и варочных панелей: запрет на размещение газовых приборов и мебели на расстоянии менее 20 сантиметров друг от друга на них больше не распространяется, поскольку техническая возможность выполнить это требование отсутствует. //Фото: yrist911.ru