22 октября 2020, 22:00
Общество

Коронавирус, предновогодний пессимизм и потерянное время. Картина дня

События в мире, России и Карелии от портала «Петрозаводск говорит» за среду, 21 октября

Дорогу на Костомукшу засыпало снегом, россияне массово отказываются праздновать Новый год на широкую ногу, фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей наводнили республику – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Подрядчик не успел до холодов создать комфортную среду на Древлянке и теперь пытается наверстать упущенное время. Журналисты нашего издания побывали в Новодревлянском сквере и в парке Иван-Царевича, чтобы выяснить, как осваиваются деньги, которые Петрозаводск получил на благоустройство, и есть ли шанс завершить работы в этом году. Смотрите фоторепортаж «Благоустройство парков Древлянки – сказка о потерянном времени». Вспоминается цитата из Евгения Шварца: «Ах, не ценит он времени! Вот такие и попадают в лапы к злым волшебникам».

– Новый рекорд по количеству суточных заболевших коронавирусом поставлен в Карелии. COVID-19 выявлен у 124 человек. Из этого числа заболевших – 106 человек, из них 29 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Дистанционное обучение введено в десяти классах в школах Карелии. Из-за коронавируса полностью выведены на карантин два детских сада в поселках Куркиеки и Эстерло.

Фото i3vestno.ru

– Рост цен, а также пессимистические настроения из-за продолжающейся пандемии коронавируса сказались на тратах россиян. Почти 70 процентов жителей страны значительно уменьшили бюджет на новогодний отдых по сравнению с прошлым годом и готовы «выложить» всего 10-20 тысяч рублей на семью. Упал и спрос на новогодний отдых в Карелии у туристов из других регионов. Короткие экскурсионные туры в нашу республику из Санкт-Петербурга начинаются с ценника в шесть тысяч рублей на человека. Побывать в гостях у карельского Деда Мороза можно примерно за 12 тысяч рублей. Такова цена двухдневного новогоднего тура.

Фото с culture.ru

– Экс-министр транспорта Алексей Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек знакомятся с материалами уголовного дела. Его расследование закончено правоохранительными органами. Кайдалов свою вину не признает, а вот Волчек сотрудничает со следствием, рассчитывая на особый порядок рассмотрения уголовного дела. Если это произойдет, то Волчек может рассчитывать на 2/3 от максимального срока за дачу взятки.

– В Карелии продолжают выявлять фальшивые деньги. В этом году было обнаружено уже 79 таких купюр, чаще всего номиналом 5 тысяч рублей. Как правило, их выявляют в банках, куда деньги поступают из магазинов и АЗС. Полиция назвала серийные номера фальшивых пятитысячных купюр. Подробнее об этом здесь.

Фото vestivrn.ru

– Дорога на Костомукшу оказалась засыпанной снегом. Кадры севера Карелии в снегу прислал сегодня в адрес ГИБДД неизвестный водитель, едущий в город горняков. А в Петрозаводске и ближайших районах сегодня вечером и ночью ожидается дождь. Подробнее о погоде завтра, в пятницу 23 октября, читайте здесь.

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