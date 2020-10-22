Коронавирус, предновогодний пессимизм и потерянное время. Картина дня

Дорогу на Костомукшу засыпало снегом, россияне массово отказываются праздновать Новый год на широкую ногу, фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей наводнили республику – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Подрядчик не успел до холодов создать комфортную среду на Древлянке и теперь пытается наверстать упущенное время. Журналисты нашего издания побывали в Новодревлянском сквере и в парке Иван-Царевича, чтобы выяснить, как осваиваются деньги, которые Петрозаводск получил на благоустройство, и есть ли шанс завершить работы в этом году. Смотрите фоторепортаж «Благоустройство парков Древлянки – сказка о потерянном времени». Вспоминается цитата из Евгения Шварца: «Ах, не ценит он времени! Вот такие и попадают в лапы к злым волшебникам».

– Новый рекорд по количеству суточных заболевших коронавирусом поставлен в Карелии. COVID-19 выявлен у 124 человек. Из этого числа заболевших – 106 человек, из них 29 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Дистанционное обучение введено в десяти классах в школах Карелии. Из-за коронавируса полностью выведены на карантин два детских сада в поселках Куркиеки и Эстерло.

– Рост цен, а также пессимистические настроения из-за продолжающейся пандемии коронавируса сказались на тратах россиян. Почти 70 процентов жителей страны значительно уменьшили бюджет на новогодний отдых по сравнению с прошлым годом и готовы «выложить» всего 10-20 тысяч рублей на семью. Упал и спрос на новогодний отдых в Карелии у туристов из других регионов. Короткие экскурсионные туры в нашу республику из Санкт-Петербурга начинаются с ценника в шесть тысяч рублей на человека. Побывать в гостях у карельского Деда Мороза можно примерно за 12 тысяч рублей. Такова цена двухдневного новогоднего тура.

Фото с culture.ru

– Экс-министр транспорта Алексей Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек знакомятся с материалами уголовного дела. Его расследование закончено правоохранительными органами. Кайдалов свою вину не признает, а вот Волчек сотрудничает со следствием, рассчитывая на особый порядок рассмотрения уголовного дела. Если это произойдет, то Волчек может рассчитывать на 2/3 от максимального срока за дачу взятки.

– В Карелии продолжают выявлять фальшивые деньги. В этом году было обнаружено уже 79 таких купюр, чаще всего номиналом 5 тысяч рублей. Как правило, их выявляют в банках, куда деньги поступают из магазинов и АЗС. Полиция назвала серийные номера фальшивых пятитысячных купюр. Подробнее об этом здесь.

– Дорога на Костомукшу оказалась засыпанной снегом. Кадры севера Карелии в снегу прислал сегодня в адрес ГИБДД неизвестный водитель, едущий в город горняков. А в Петрозаводске и ближайших районах сегодня вечером и ночью ожидается дождь. Подробнее о погоде завтра, в пятницу 23 октября, читайте здесь.