Благоустройство парков Древлянки - сказка о потерянном времени

Текст и фото: Антонина Кябелева

В 2020 году Карелия в целом и Петрозаводск в отдельности получили огромные средства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Щедрый транш связан со столетним юбилеем, который в этом году отмечает Карелия, хоть и без праздничных торжеств.

Чиновники признают, что в обозримой перспективе на столь существенный финансовый подарок из Москвы можно не рассчитывать. Тем важнее, по мнению руководителей Карелии, эффективно использовать выделенные средства.

Петрозаводск на благоустройство семи общественных территорий получил более 56 миллионов рублей. Журналисты нашего издания уже побывали в трех парках, расположенных в Соломенном, в районе Сулажгорского кирпичного завода и на набережной Варкауса. Здесь работы выполняет питерская компания ООО «ЕвроМодуль». Судя по тому, что мы увидели, подрядчика давно и след простыл, а вместо благоустроенных территорий гражданам остались ямы, грязь и горы мусора.

Продолжение экскурсии по объектам петрозаводского благоустройства совпало с первым снегом. На этот раз мы побывали в микрорайоне Древлянка, где работы ведет петрозаводская компания ООО «Онего-Строй».

Подрядчик выиграл тендер на сумму 14,4 миллиона рублей. На эти средства компания должна была до 1 сентября 2020 года завершить благоустройство в Новодревлянском сквере и в парке Иван-Царевич на Древлянке-8.

О завершении благоустройства в срок давно никто даже не мечтает. На повестке дня вопрос о том, смогут ли подрядчики завершить работы в этом году. Если нет, то выделенные из федерального бюджета миллионы придется возвращать и в очередной раз признаться в неумении работать.

Новодревлянский сквер, судя по контракту, после завершения благоустройства будет трудно узнать. Здесь должны появиться красивая дорожка, выложенная тротуарной плиткой, освещенные пешеходные дорожки со светильниками «Шар венчающий», пять новых пешеходных мостиков, урны и удобные скамейки со спинками, огражденная площадка для выгула собак с барьерами, пирамидами, беговым колесом, горкой-будкой и прочими собачьими радостями.

Возле автобусной остановки, расположенной рядом с центральным входом в сквер, царила мрачная осенняя распутица, усугубленная строительными работами. Припорошенные снежком стройматериалы, доски, бетонные основания для будущих скамеек не оставляли сомнений, что мы верно обнаружили эпицентр местного благоустройства. Вдали маячили три мужские фигуры, занятые укладкой тротуарной плитки.

Прошлепав по грязной жиже, мне удалось подобраться к рабочим, которые доброжелательно отнеслись к моему любопытству. Двое из них оказались родом из Таджикистана, но вполне сносно владели русским, хоть и говорили с явным акцентом. Они рассказали, что трудятся в Петрозаводске больше месяца, что есть еще одна бригада, но об окончании работ ничего сказать не могут, так как им доверили только уложить плиткой пешеходную дорожку. С ней мужчины планируются справиться за несколько дней.

- А дальше я не знаю что, - сказал рабочий.

Более внятно смог объяснить ситуацию их коллега – Валерий. По его словам, в сквере они работают две недели и являются субподрядчиками. Валерий рассказал, что из петрозаводской администрации постоянно приезжают представители, проверяют качество работ, фотографируют и снимают на видео каждый этап.

- Сделали, выровняли, тромбонули – отправили видео начальнику. Дальше делаем,

- объяснил Валерий то, как осуществляется контроль.

Даже небольшая прогулка по скверу не оставила сомнений, что масштабы недоделок весьма значительные. Фактически завершены только пешеходные дорожки, которые, по словам местных жителей, расширили и засыпали щебенкой. Кое-где одиноко брошены урны и бетонные основания для будущих скамеек, на центральной дорожке установлены опоры для светильников, через канавы брошены железные «скелеты» мостиков.

Тем не менее гуляющие граждане рады и этим изменениям.

- Работы идут с лета. Многое зависит от того, как быстро поставляют стройматериала. Я давно наблюдаю, у них то одного нет, то другого. Как только подвозят материалы, сразу же оживление. Рабочие каждый день трудятся,

- сказала Валентина Александровна, прогуливающая в сквере с коляской.

Два пожилых мужчины с палками для скандинавской ходьбы отметили, что пешеходные дорожки стали значительно лучше.

- Вы верите, что в этом году успеют закончить благоустройство? – поинтересовалась я.

- Трудно в это поверить. Еще мосты должны доделать и скамейки установить, - улыбнулся Евгений Васильевич.

Другой случайный прохожий - Евгений рассказал, что за лето рабочие успели расширить дорожки, вместо деревянных мостов установить железные, постепенно завозят урны и скамейки.

- Меня все устраивает. Я считаю, что работы нормально выполняются, - сказал он.

Несмотря на явное отставание от графика, петрозаводчане рады хотя бы тому, что работы продолжаются, и объект не остался брошенным на произвол судьбы. Неизбалованные горожане довольствуются даже незначительными изменениями к лучшему.

В парке Ивана Царевича - на втором объекте ООО «Онего-Строй» - работы тоже осталось невпроворот. По обочинам аллеи Ивана Царевича вырыты канавы. Где-то их успели заложить камнем, где-то пустое пространство заполнилось водой. В воде оказалась и подводка под опоры наружного освещения, намеки на которые торчали из земли ярко красными «саженцами».

По аллее одиноко ездил каток, выравнивая пешеходную дорожку и заставляя сторониться редких прохожих. Людмила рассказала, что недавно вернулась в Петрозаводск. Пока работы по благоустройству парка не вызывают у нее восторга.

- Какая-то разруха сплошная. Но я надеюсь, что когда-нибудь это придет к логическому завершению, и мы будем радоваться и ровным дорожкам, и уличному освещению, и красивым газонам. Мы ждем!

- сказала Людмила.

Навстречу попались две женщины, которые тоже недавно вернулись в карельскую столицу.

- Нас, конечно, радует то, что парк благоустраивают, только вот очень медленно. Тут в метрах трехстах ямы, их уже два месяца не засыпают, - заметила Валентина.

На фоне все более явно выступающего провала программы по созданию комфортной городской среды утешение приходится искать хотя бы в том, что ООО «Онего-Строй» не бросает объекты, пытаясь завершить работы если не до первого снега, то хотя бы до первых сугробов.

Любопытная деталь. На заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике, которое состоялось 9 октября, депутатам была представлена официальная информация о предварительных итогах реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В представленных документах назывались суммы контрактов с тремя подрядчиками, которые в Петрозаводске занимаются благоустройством общественных территорий.

Сумма контракта с ООО «Онего-Строй» в документах для депутатов значилась в размере 13 149 074,25 рубля с указанием, что удалось сэкономить 66 075,75 рубля. В действительности 30 июня между петрозаводской администрацией и ООО «Онего-Строй» было подписано дополнительное соглашение, увеличивающее сумму контракта на 1,2 миллиона рублей, то есть до 14,4 миллиона рублей!

Эти данные находятся в открытом доступе, и их легко может обнаружить любой желающий. Тем более не понятно, зачем было вводить депутатов в заблуждение, предоставляя некорректные данные. Ведь вместо незначительной экономии в итоге получилось заметное удорожание объектов.

Аналогичное допсоглашения было подписано и с ООО «ЕвроМодуль», которое бросило три городских объекта. Для питерского подрядчика стоимость работ увеличили на 587 тысяч рублей, доведя общую сумму контракта до 19,8 миллиона рублей. В информации для депутатов значится первоначальная сумма контракта с акцентом на экономию в 97 тысяч рублей.

Мотивы подобной манипуляции цифрами лично для меня остались загадкой, так как ничего кроме повышения градуса недоверия со стороны карельских депутатов они вызвать не могут.

А граждане уже давно с большим сомнением относятся к отчетам чиновников. Бдительные жители Древлянки, недовольные благоустройством общественных территорий, обнаружили прошлогодний контракт с ООО «КарелСтройУправление», которое в 2019 году должно было выполнить благоустройство Березовой аллеи за 8,7 миллиона рублей.

Согласно информации, размещенной на портале Единой информационной системы в сфере закупок, фирма «КарелСтройУправление» не выполнила работы по устройству асфальтового покрытия. Администрация Петрозаводска разорвала с ней контракт в декабре 2019 года. Вместо 8,7 миллиона рублей, предусмотренных контрактом, подрядчик получил всего на 175 тысяч рублей меньше. Очевидно, что по таким правилам игры сделать городскую среду комфортной нам никогда не удастся.