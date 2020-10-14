Вместо комфортной среды мы получили ямы, горы мусора и отходов

Текст: Антонина Кябелева

В 2020 году Карелия получила из федерального бюджета беспрецедентно большую сумму на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» - около 175 миллионов рублей. Почти половина этих денег была направлена на благоустройство дворов и общественных территорий Петрозаводска. Журналисты нашего издания побывали только в трех петрозаводских парках, попавших в федеральную программу. Но и этого оказалось достаточно, чтобы прийти в шок от увиденного.

Как используются деньги на формирование комфортной среды и что в результате получат жители республики? Об этом заместитель министра строительства Карелии Анна Борчикова недавно рассказывала карельским депутатам, отметив, что до сих пор не приняты работы ни по одной из 86 общественных территорий, заявленных в программе.

- По общественным территориям на сегодняшний день ни один объект не принят, - сообщила она.

Все работы должны быть выполнены до конца 2020 года. Депутаты поинтересовались, сколько денег так и не удастся освоить? По прогнозам Борчиковой, «неосвоенных денег будет ноль». Она напомнила, что последние три года, с 2017 по 2019 год, все деньги, как она выразилась, «до копейки» осваивались. Дескать, то же самое будет и в этом году. Депутаты ей не поверили.

- Мы планируем, что этом финансовом году все денежные средства будут освоены, и все необходимые мероприятия будут выполнены,

- уверено сказала Анна Борчикова.

Мы решили лично убедиться, насколько оптимистичные прогнозы чиновницы соответствуют действительности.

В Петрозаводске на благоустройство семи общественных территорий выделено 56 миллионов рублей. Нам удалось побывать в трех городских парках – Приозерный, Соломенский и парк Сулажгорского кирпичного завода, объединенных в один лот. Работы здесь выполняет питерская компания ООО «ЕвроМодуль».

Согласно договору, в 2020 году в трех парках Петрозаводска питерский подрядчик должен выполнить с учетом заключенного в июле допсоглашения, увеличившего сумму контракта на 587 тысяч рублей, работы на общую сумму 19,891 миллиона рублей.

В парк Приозерный с набережной Варкауса ведет старый спуск с раскопанными по краям канавами. Это были первые «следы» питерских подрядчиков. Кстати, их физического присутствия в виде хотя бы перекуривающих работников нам в разгар трудовой недели обнаружить не удалось ни на одном из трех объектов.

В парке Приозерный планировалось сделать площадку для дрессировки собак и обустроить пешеходные дорожки. На берегу Онежского озера были расчищены две площадки. Одна из них была покрыта песком. Возле нее высилась груда строительного мусора. На другой красовался холм щебня.

Картину и без того унылого осененного запустения омрачали горы снятого почвенного слоя, перемешенного с булыжниками.

Одинокие горожане, выгуливающие своих четвероногих питомцев, старались обходить стороной эту «городскую среду», которая должна в этом году стать комфортной. Во всяком случае, на бумаге и в прогнозах заместителя министра строительства Карелии.

Свидетельства проведенных работ в Соломенском парке мы нашли без труда. Местные жители быстро показали то место, где нынешним летом шли работы. Около входа в парк рядом с пятиэтажками красовалась грязная, залитая водой площадка, которую окаймляли горы песка, срубленных кустарников, земли, строительного мусора и железобетонных останков. Теоретически, а точнее по контракту, здесь должна была бы появиться спортивная площадка. Пока заметны только ее контуры, обозначенные свалкой строительных отходов.

С пешеходной дорожкой, которую питерская компания должна была обустроить, установить освещение, скамейки и урны, вообще приключился анекдот. Правда, невеселый.

Жительница Соломенного Надежда Александровна, которая летом видела, как идет благоустройство парка, рассказала, что рабочих давно и след простыл.

- Они уже собрали свои инструменты и слиняли,

- сказала женщина.

Питерский подрядчик снял плиты, которыми была вымощена дорожка в парке. Предполагалось, что вместо плитки появится брусчатка. Плиты сняли, но брусчатка так и не появилась.

- Брусчатку они так и не сделали. Они все бросили!

- возмущалась пенсионерка.

Жители Соломенного решили использовать старые плиты и сами выложили ими несколько дорожек в микрорайоне. Надежда Александровна показала результат бесплатного труда местных жителей. Он оказался намного симпатичнее, чем то, что оставило после себя ООО «ЕвроМодуль».

- Наши соломенские мужички все аккуратно выложили плиточкой. Бесплатно. А раньше здесь была грязь, ямы, вонючая вода с помойки текла,

- объяснила женщина.

В Соломенском парке кроме снятой плитки, обнажившей пешеходную дорожку, мы обнаружили уродливую кое-как сляпанную скамейку, полиэтиленовый мешок для сбора мусора и заполненные водой прикрытые кусками пластика ямы, предназначенные для опор наружного освещения. Окружающая среда в середине октября явно не сулила комфорта, соответствующего многомиллионным вложениям.

Буквально на следующий день после нашей экскурсии инициативная группа жителей микрорайона Соломенное обратилась к главе РК Артуру Парфенчикову с открытым письмом по поводу провала программы «комфортная городская среда».

- Уже середина октября, а работы не ведутся в парке с начала сентября. Подрядчиком была осуществлена только подготовка территории к обустройству, и недоделанными являются следующие вещи: дорожки из брусчатки, освещение, урны, скамейки, спортивная площадка для баскетбола, волейбола и занятий ОФП, а также благоустройство современной контейнерной площадки закрытого типа. Работу по сути бросили на 20%, а нас оставили с полностью нарушенной инфраструктурой ещё советского наследия парка (благо, мы не дали так просто выбросить плиты и вторично их используем в других частях района). Фактически подрядчик своей безалаберностью и свинским отношением к гражданам подорвал доверие жителей района к органам власти всех уровней (федерального, республиканского и городского), а своими действиями нанёс моральный вред каждому проголосовавшему за парк жителю, ведь голосовали мы за благоустройство парка, а не за его уничтожение,

- говорится в обращении к губернатору.

Жители Соломенного потребовали от главы РК вмешаться в ситуацию, наказать недобросовестного подрядчика и взыскать с питерской компании ущерб за причиненный горожанам вред.

Самой трудной задачей оказалось обнаружить «призрак» комфортной среды в парке Сулажгорского кирпичного завода. Он представляет собой довольно большой по территории лесной массив. На вопрос, где же идет благоустройство парка, местные жители удивленно пожимали плечами. Оно оказалось надежно спрятано от посторонних глаз.

Впрочем, и парком эту почти лесную территорию можно назвать с большой натяжкой. Анастасия, которая любит с ребенком гулять в так называемом парке, согласилась показать традиционные места прогулок местных жителей. Но никаких признаков даже мимолетного пребывания там ООО «ЕроМодуль» мы не увидели.

Больше часа мы кружили по местному бездорожью, опрашивая местных жителей, неосведомленных о свалившейся на них комфортной среде. И все же наше упорство было вознаграждено. В районе улицы Антушевская мы обнаружили небольшой квартал, выделенный под индивидуальное жилищное строительство. Пройдя мимо нескольких коттеджей, которые свидетельствовали о разном уровне благосостояния своих хозяев, мы заметили белеющий вдали информационный стенд внушительных размеров. Подойдя ближе, мы убедились, что на этот раз не ошиблись, и перед нами очередное творение ООО «ЕвроМодуль».

Неравномерно засыпанная щебнем дорога, названная аллеей Тропа здоровья, уходила вглубь лесного массива. По обочинам лежали вывернутые стволы деревьев, выкорчеванные корни, мусор, булыжники, автомобильные покрышки.

Примерно через каждые сто метров вдоль дороги зияли огромные ямы с водой, огражденные ленточками. Видимо, чтобы на пути по Тропе здоровья граждане его окончательно не лишились. Общая картина брошенности и запустения напоминала то, с чем мы столкнулись в Соломенском парке. Разве что ямы под опоры освещения оказались шире и глубже, а убогие скамейки были еще более топорно сляпаны.

Никаких намеков на строительство зон отдыха и возведение детской игровой площадки, предусмотренных проектом, мы не обнаружили. Раздолбанная страшная Тропа здоровья уходила в такой же мрачный осенний лес.

Карельские депутаты очень долго расспрашивали Анну Борчикову, как минстрой контролирует реализацию федеральной программы, на которую в юбилейном году республика получила из Москвы огромные средства. Их интересовало, видят ли чиновники реальную картину происходящего, выезжают ли на объекты, сколько самостоятельных рейдов совершили?

- Самостоятельно? Что вы имеете в виду? Если я с утра еду на работу и смотрю, что происходит с объектом, это рейд или не рейд? – удивилась Борчикова.

Депутатам пришлось ей популярно объяснить, что поездки чиновников на работу к рейдам не относятся. Тем более, вряд ли Борчикова ездит на работу через Соломенский парк или лесной массив в районе Сулажгорского кирпичного завода. В противном случае у заместителя министра строительства уже давно бы рассеялись иллюзии относительно благополучного завершения федеральной программы со 100-процентным освоением средств.