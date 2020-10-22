Дистанционное обучение введено в десяти классах в школах Карелии

Школьников Карелии продолжают отправлять на дистанционное обучение в Карелии. За последние сутки на карантин закрылись десять классов в школах республики, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в республике.

На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

– пять классов в школе поселка Куркиеки;

– один класс в школе села Деревянное;

– один класс в сегежской школе №6;

– один класс в суоярвской школе;

– одна группа в лесотехническом техникуме;

– одна группа в медколледже.

Также на карантин из-за коронавируса полностью выведены два детских сада в поселках Куркиеки и Эстерло. Один класс в школе поселка Ильинский выведен на карантин из-за ОРВИ.

Ранее мы сообщали, что в республике поставлен антирекорд по количеству новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. COVID-19 был выявлен у 124 человек (фото с togliatti24.ru).