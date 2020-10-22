Дожди с мокрым снегом пройдут в пятницу в Карелии

Завтра, 23 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем западный, юго-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5,+7°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов осадки, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на севере с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем западный, юго-западный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, +5°С, на севере местами до -2°С, днем +4, +9°С, на севере 0, +5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2+2, переменная облачность, небольшой дождь со снегом.

В Сегеже +1+3, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +3+7, пасмурно, дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото np.pl.ua