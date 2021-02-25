Экс-министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов предстанет перед судом

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый, действуя по предварительному сговору с заместителем директора бюджетного учреждения «Аэропорт Петрозаводск» (приговором суда признан виновным в указанных преступлениях) получили взятку в виде денежных средств в сумме 800 тысяч рублей в качестве первой части от оговоренной суммы взятки в виде денег в размере 1,5 миллионов рублей, а также взятку в сумме 1 миллион рублей в качестве первой части от оговоренной суммы взятки в виде денег в размере 3 миллионов рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ,

- рассказали в Следственном комитете.

Напомним, Алексей Кайдалов и бывший заместитель гендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек были арестованы в феврале прошлого года. В феврале 2021 года Игорь Волчек был признан Петрозаводским городским судом виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 7 миллионов рублей.

В СК уточнили, что бывшему главе Минтранса РК грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи собрали достаточное количество доказательств его вины. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.