Разброд и питание: в Карелии не понимают, как кормить детсадовцев

В детских садах карельской столицы не будут вводить четырехразовое питание вместо пятиразового. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» стало известно сразу из нескольких источников. Так, воспитательница одного из дошкольных учреждений в частной беседе сказала, что их садик сохранит пятиразовое питание, а идея лишить детей ужина сразу вызвала недовольство заведующей.

Любопытно, что еще на прошлой неделе администрация Петрозаводска твердо заявляла о намерении кормить дошкольников четыре раза в день.

– Количество приёмов пищи приводят в соответствие с действующим санитарным законодательством. При установленном режиме пребывания детей, который действует во всех дошкольных учреждениях (10,5 часов с 7.30 до 18.00), по санитарным правилам предполагается четыре приёма пищи. Последний приём пищи при таком режиме функционирования организуется в 15:30, – рассказали в мэрии.

Поводом для комментария стал пост в группе «Подслушано в Петрозаводске», где и рассказывалось об изменении порядка питания в детских садах. Кое-где ужин отменили еще в январе. Родители возмутились. Во-первых, многие посчитали, что их дети будут уходить из детсада голодными. Во-вторых, странным показался тот факт, что плата за питание при всем этом останется неизменной.

Однако в мэрии объяснили: количество еды будет прежним (ну, почти), изменится лишь число ее приемов.

– Дети не пострадают: объёмы и калорийность существенно не изменятся. Полдник будет усиленным, то есть это полноценный приём пищи, а не традиционное сочетание из напитка и фрукта или напитка и выпечки.

Между тем, по словам одного из петрозаводских воспитателей, нехватка ужина незамеченной не пройдет.

– В саду, где я когда-то работала, было четырехразовое питание, дети оставались голодные. Не хватало им полдника. Дорога домой время отнимает. А иногда дети после сада погулять с родителями хотят. Плюс кружки, секции… Без ужина детям тяжело.

Вслед за родителями возмутились и региональные чиновники. Так, в защиту пятиразового питания выступил уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев.

– Считаю, что здесь должно быть учтено мнение родителей, в конце концов они платят деньги за питание ребенка и вправе совместно с администрацией учреждения определять режим питания, – отметил Сараев.

Точку в вопросе, казалось бы, поставила вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник. Она заявила, что решение изменить график питания было необдуманным, и приняли его… «некоторые руководители детских садов», сделав «преждевременные выводы» из новых санитарных правил.

Однако источником скандала на ровном месте стали вовсе не заведующие. В распоряжении «ПТЗ говорит» есть письмо от Министерства образования Карелии, которое направили родителям одного из детсадов. Оказывается, в конце января региональное управление Роспотребнадзора разъяснило, что детсады, работающие по 10,5 часа, должны кормить воспитанников четыре раза – как это и прописано в действующих санитарных нормах.

Но сейчас, после скандала, точка зрения надзорного ведомства развернулась на 180 градусов. По словам Ларисы Подсадник, кормить детей можно как угодно.

– Нормы Роспортребнадзора допускают как четырехразовое, так и пятиразовое питание. Вообще, вопросов нет. Роспотребнадзор сейчас дал нам комментарий, что это остается на усмотрение организации, – рассказала вице-премьер. – Главное, чтобы ребенок получил положенную долю калорий.

Удивительно, как быстро может меняться позиция чиновников, отвечающих за санитарное благополучие граждан!

Удивительно и другое. Нашумевшие «изменения» актуальны далеко не везде – просто потому, что в многих детских садах Карелии давно уже кормят воспитанников четыре раза в день (а режим работы, заметим, такой же – 10,5 часа). Например, именно так организовано питание в Лоухском районе. Специалист объясняет: в прежних санитарных нормах 10,5 часа были границей, отделяющей детсады полного дня от детсадов сокращенного дня. И кормить детей «разрешалось» либо четыре, либо пять раз. В детском саду поселка Лоухи всю жизнь было четыре приема пищи, и это никого не волновало.

– Для нас ничего не изменилось. Всегда был такой режим питания, без ужина. Мы даем уплотненный полдник… Жалоб, заявлений не было, – рассказала заведующая дошкольным учреждением. – Было много проверок, проверяли наше меню, и никогда никаких претензий не было.

Точно так же – четыре раза в день – кормят воспитанников в детских садах Муезерского района. Нам сказали, что давать ужин бессмысленно: ведь детей все равно забирают раньше. Причина проста: в районе очень много безработных...

Вице-премьер Лариса Подсадник заявила, что четырехразовое питание в детсадах республики – скорее исключение, чем правило. Но мы видим, что как минимум в двух районах Карелии это именно правило.

Что же происходит? А вот что. В детских садах Карелии, которые работают по одному графику, детей кормят совершенно по-разному. Это не волнует ни местных, ни региональных чиновников, не беспокоит надзорные органы. Возможно, здесь и нет никакой проблемы: в конце концов, как заметил Геннадий Сараев, родители сами могут решать, что лучше для их детей.

И в этом-то заключается главная загвоздка. Причина конфликта банальна, как грабли: органы власти предпринимают шаги, не советуясь с людьми, которых эти шаги напрямую касаются. Более того, граждан даже не информируют о надвигающихся изменениях, ставя их перед фактом – а когда поднимается шум, быстренько отыгрывают все назад. Лариса Подсадник считает, что менять режим питания в детских садах вообще было не нужно. Но почему же для того, чтобы чиновники пришли к здравым выводам, обязательно нужен скандал? // Фото: pixabay.com/ru