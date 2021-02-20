Власти Карелии пытаются разобраться, почему дети недоедают в садах

На заседании правительства глава РК Артур Парфенчиков попытался выяснить, как он выразился, «причину нервозности» у родителей, которые водят детей в детские сады и обеспокоены изменением режима питания в дошкольных объединениях. Родители жалуются, что после изменений СанПиНа в детских садах сократилось питание и дети недоедают.

Некоторые руководители детских садов, к сожалению, приняли необдуманные решения и делают преждевременные выводы из тех СанПиНов, которые у нас недавно появились,

- объяснила заместитель премьер-министра Карелии Лариса Подсаднк. По ее словам, ребенок в детском саду должен получать 80% суточной нормы калорий. Родителей волнует, когда ужин переносят на 18.30 или еще более позднее время. По словам Подсадник, ситуация возникла из-за появления новых СанПиНов, которые поставили питание в зависимость от того, какое время ребенок проводит в детском саду.

Почти 80% детских садов в Карелии работают в режиме десять с половиной часов - с 7.30 до 18.00. До недавних пор детей кормили 5 раз в день. Но в соответствии с новыми СанПиНами детей теперь следует кормить 4 раза, если садик работает десять с половиной часов.

Подсадник уверяет, что количество приемов пищи в детских садах сокращаться не будет, и детей по-прежнему будут кормить 5 раз. Последний прием пищи будет в 16.30-17.00. Лариса Подсадник публично попросила руководителей детских объединений «не принимать необдуманных решений», так как сокращание питания не согласовано с министерством образования Карелии и управлениями образования. «Родителям беспокоиться не о чем. Будет тот прием пищи, который удобен родителям», - заверила чиновница.

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