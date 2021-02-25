Весной проверят качество отремонтированных дорог Петрозаводска

В 2020 году в Петрозаводске были отремонтированы 26 дорог и 18 тротуаров. Работы вели две подрядные организации – «АБЗ-Дорстрой» и «Кондопожское ДРСУ». За их работой следили сотрудники администрации, общественники, депутаты и специализированные лаборатории.

«Серьезно проходили лабораторные исследования, постоянно брались пробы асфальта для понимания, что необходимая толщина присутствует и применяемые материалы сертифицированы»,

- прокомментировала Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник. (Видео)

Кроме того, весной специалисты мэрии в рамках гарантийного осмотра проверят все дороги и предъявят подрядчикам претензии, если какие-либо изъяны будут выявлены.