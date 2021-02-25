Жители Карелии смогут попасть на прямом поезде в Крым

В мае между Мурманском и Симферополем начнет ходить прямой поезд. Об этом сообщает сайт компании «Гранд Сервис Экспресс» - оператора железнодорожных перевозок в Крым.

Новый поезд пройдет по территории Карелии и будет особенно интересен для жителей двух городов республики - Кеми и Беломорска - где состав будет делать остановки. Также поезд № 552/551 Симферополь-Мурманск будет следовать через Кандалакшу, Плесецк, Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, Саранск, Пензу и Ростов-на-Дону.

Первый состав отправится из Симферополя 24 мая в 1:15 и прибудет в Мурманск 27 мая, в 22:50. Из Мурманска первый поезд отправится 28 мая в 19:10 и прибудет в Симферополь 1 июня в 15:40. Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. Протяженность маршрута составит 4 540 километров.

Поезда между Мурманском и Симферополем будут отправляться один раз в 9-10 дней. Билеты доступны за 90 дней до даты отправления. Фото источника