Незаконный ангар снесут в Петрозаводске

В Петрозаводске под снос отправлена очередная незаконно установленная конструкция. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В этот раз будет демонтировано здание ангара, расположенного у дома №20 по Первомайскому проспекту. Владелец металлической конструкции проинформирован о грядущем сносе.

В мэрии уточнили, что земельный участок будет освобожден в период со 2 по 11 марта. Фото администрации Петрозаводска