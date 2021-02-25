Жители крупного карельского села остались без лекарств

Жители Великой Губы не могут приобрести лекарственные препараты и медикаменты, так как на территории села не осталось аптечного пункта. На совещании в правительстве Карелии пытались найти выход из сложившейся ситуации.

Частная аптека закрылась в селе в прошлом году. Другая организация - ООО «Ромашка» - пытается с ноября прошлого года получить санитарно-эпидемиологическое заключение, необходимое для того, чтобы торговать лекарственными препаратами. В прошлом году заключение получить не успели, а с 2021 года изменились СанПиНы.

Руководитель администрации Медвежьегорского района Максим Антипов подтвердил, что планировалось ввести новый аптечный пункт в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года. По его словам, было много жалоб от жителей Великой Губы, которые не могут приобрести лекарства. Однако до нового года ООО «Ромашка» не смогло получить лицензию, так как, по словам Антипова, Роспотребнадзор не предоставил до конца 2020 года необходимое заключение. А потом изменились санитарно-эпидемиологические требования к аптекам. "Как так можно?"- возмутился Антипов нерасторопности сотрудников Роспотребнадзора. В результате, аптека в Великой Губе откроется не раньше осени 2021 года, так как придется проводить реконструкцию помещения, чтобы соответствовать новым санитарным требованиям.

Артур Парфенчиков по этому поводу заметил, что нужно было более плотно взаимодействовать с Роспотребнадзором, а не пускать ситуацию на самотек. Глава РК поинтересовался, какие еще есть варианты обеспечения лекарствами жителей села? Вариантов не нашлось. "Остается ждать", - заметил Парфенчиков. Единственный способ приобрести какие-то препараты на территории Великой Губы - это попытаться заказать их через местный ФАП. Но такой способ получения лекарственной помощи жителей села не устраивает, а ничего другого власть предложить пока не может. Фото ovnews.ru