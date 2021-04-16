Дом, который жалел своих пациентов, власти не пожалели

Работники Дома сестринского ухода ровно 20 лет назад написали открытое письмо в адрес мэра Петрозаводска, министра здравоохранения и правительства республики. Они просили обратить внимание на плохое финансирование учреждения. А ведь в этом учреждении помогали сотням людей. Пациентка Дома Надежда Пивоварова уже двадцать лет страдала полиартритом. Сама она не могла застелить кровать. За нее это делал персонал Дома, в который Надежда Исаевна приезжала уже в четвертый раз. Для нее это было как дом отдыха: «За нами тут ухаживают, смотрят. Все медсестры, санитарки все очень внимательны, вежливые. Все, что я не могу — они все мне помогут. По нескольку раз и полы моют, и тумбочки убирают». Расстраивало местных пациентов только одно: что их любимые медсестры получают маленькую зарплату. И при этом очень много работают. Мысли же, чтобы уйти с работы, себе не позволяют.

«Сама не знаю, почему. Держит тут что-то. Седьмой год уже работаю тут», - сказала медсестра Светлана Самылина. Как раз за семь лет до этого Дом сестринского ухода на Перттунена был торжественно открыт. Затем возникло его отделение на улице Мичуринской. Все эти годы это учреждение (кстати, единственное в республике) патронировалось финскими коллегами, которые реконструировали старые здания, предоставляли кое-какую гуманитарную помощь. Финансировать же его обязался город. По словам главного врача Дома, который наотрез отказался от интервью, его подчиненные, впрочем, как и все бюджетники, остро страдали хронической болезнью — недофинансированием.

«Первое, что мы требуем — это обеспечить стопроцентное финансирование защищенных статей бюджета, куда входит и зарплата, питание и лекарства. С этим мы тоже сталкивались — нам нечем кормить наших больных и лечить их»,- заявила Маргарита Горнякова, специалист по социальной работе.

Впрочем, по словам врачей, больные ущемленными себя не чувствовали. За проживание в Доме сестринского ухода они платили 70% своей пенсии. Эти деньги шли строго на еду и лекарства.

«В основном страдает персонал. На ту зарплату, которую мы сейчас имеем, прожить невозможно в настоящее время. Работа очень тяжелая. Никто не хочет идти сюда. И наше хорошее дело просто разваливается на глазах. Люди нас покидают, уходят», - признался Сергей Бровкин, врач-терапевт. Большая половина сотрудников таких учреждений состоит из младшего, то есть низкооплачиваемого персонала. Они получают за работу четыреста рублей в месяц (бутылка водки стоила 45 рублей).

С 1 января 2001 года мэрия отказала им в так называемой надбавке за особые условия труда. «Зачастую бывают пациенты более 90 лет. Более 50% наших пациентов не передвигаются самостоятельно. То есть они требуют постоянного постороннего ухода и внимания», - объяснял Сергей Бровкин.

Интересно, что с 1 января 2001 года аппарат городской администрации предложил депутатам на ближайшей сессии подумать — а не поднять ли мэру города зарплату. А заодно начислить надбавку за те же самые особые условия труда. Вряд ли Андрей Демин выносил с утра до вечера судна из-под тяжело больных людей. А вот местные работники занимались и этим. Поэтому понятно, почему сюда люди работать не шли.

«У нас напряженка с людьми, - призналась Ольга Матвеева, заместитель главного врача. - Иногда мы сами встаем и идем готовить сами, потому что мы считаем, что люди, которые у нас находятся, не должны страдать из-за того, что у нас такие низкие заработные платы». Не должны по идее страдать и сами работники Дома. Но для них закон — писан. А именно тарифная сетка, общая для России. Однако, надбавки — прерогатива местных властей. Подобная несправедливость подвигла весь коллектив за исключением главного врача подписать открытое письмо, адресованное в миздрав, правительство РК, мэрию, в СМИ. Дом требовал к себе такого же сострадания, которое его сотрудники обеспечивали для каждого своего пациента. Согласно закона, в течение 10 дней все вышестоящие инстанции, в которое обращались сотрудники Дома, были обязаны отреагировать на их открытое письмо. Но 10-дневный срок истек, а ответа не последовало.

Весна! Во все времена это начало призыва в армейские ряды. О новшествах в законодательстве, которое регулировало отношения российских граждан и армии, рассказал весной 2001 года военный комиссар Карелии. Уже считали вполне возможным, что долгожданный закон об альтернативной службе будет принят к осени 2001 года. Однако это не означало, что жизнь граждан призывного возраста, не желающих идти в армию, после этого станет легче. По словам карельского военкома, тогда лишь около четверти призывников признавалось годными к срочной службе.

«Те люди, которые не годны к службе в армии, они будут, исходя из принципа равенства граждан перед законом, свою гражданскую лепту вносить в общегосударственный котел. То есть проходить гражданскую альтернативную службу», - пояснил Александр Ионов, военком республики. При этом новый закон может установить такие сроки прохождения альтернативки, что кое-кто из призывников, даже пацифистски настроенный, предпочтет отмучиться с оружием в руках — быстрее освободится.

«ГосДума предлагает три года, то есть 36 месяцев продолжительность службы. Генеральный штаб пока предложил четыре года», - пояснил военком. Понятно, почему армия с нетерпением ждала, когда закон об альтернативной службе будет, наконец, принят. Опять же после принятия закона военным будет гораздо легче бороться со всевозможными пацифистами и правозащитниками. По принципу: хотели отдать долг Родине, не беря в руки оружия — получайте.

Кроме того, можно было предположить, что когда закон начнет действовать, сократится и число негодных к строевой по состоянию здоровья. А вот число уклонистов после появления такого закона об альтернативной службе вряд ли уменьшится — считали военные. В том году в Карелии 125 молодых людей старательно избегали встреч с призывными комиссиями. Некоторые — на протяжении нескольких лет. На днях мы рассказывали об организации, которая помогала им в этом. Однако, в республиканском военкомате, судя по всему, не теряли надежды с ними встретиться. И были намерены продолжать работу в этом направлении. Тем более, что по словам военкома, отлов уклонистов армия ведет эффективнее, чем милиция.

Таким было 16 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.