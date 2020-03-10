Депутаты Заксобрания Карелии хотят защититься от лишних граждан

Депутаты Законодательного собрания Карелии внесли проект постановления, меняющего регламент работы выборного органа. Нововведения нацелены на граждан, мечтающих попасть на заседание ЗС. Для этих граждан хотят ввести правила, которые существенно затруднят доступ на сессии.

Проект вносят два депутата – коммунист Валерий Шоттуев и единоросс Леонид Лиминчук. Документ совсем свежий, в парламент он поступил 6 марта. Согласно новым правилам, всем гражданам предоставляется возможность присутствовать на заседаниях Законодательного собрания, за исключением закрытых. Однако есть ряд важных условий, которые необходимо соблюсти.

Для начала, количество граждан, которых пустят на сессию, определяется исходя из наличия мест в зале заседаний. Если мест в зале не хватит, посетителей посадят в другом помещении, где будет проходить трансляция.

Уже этот пункт ставит перед нами некоторые вопросы. Например: можно ли будет садиться на кресла, когда-то принадлежавшие депутатам? После того как карельский парламент сократил сам себя, зал во время сессий выглядит так, будто народных избранников выкосила эпидемия гриппа. Будут ли учитываться пустые места, непонятно.

Кроме того, количество участников заседания может меняться. Иногда на сессии приходят министры, да еще вместе с замами. Иногда не приходят ни те, ни другие. Одни журналисты сидят на балконе для прессы, другие предпочитают работать в зале, поближе к потенциальным спикерам, третьи вообще смотрят трансляцию в интернете. И тому подобное. Леонид Лиминчук считает, что это не проблема.

– На каждую сессию и на каждое протокольное мероприятие приходит примерно одинаковое количество людей. Если остается, предположим, двадцать мест в зале, то они спокойно распределяются, – объяснил депутат.

Еще одно новое требование касается подачи заявок для посещения ЗС. Авторы изменений предлагают, чтобы граждане, желающие прийти на заседания, извещали об этом за день до сессии. Там же нужно указать, планирует ли человек выступить на заседании, и если да – обозначить тему выступления.

– Граждане, присутствующие на заседании Законодательного собрания, обязаны не препятствовать ходу заседания и не нарушать порядок его проведения. [Они] могут выступать на нем с разрешения председательствующего, – добавляют составители документа.

Первая мысль, которая приходит на ум, – что нововведения призваны защитить народных избранников от скандалов, подобных тому, который произошел 10 февраля. В этот день ветеран Сергей Андруневич подарил депутатам туалетную бумагу в знак протеста против издевательской надбавки к ветеранским выплатам. Авторы проекта, однако, уверяют, что всего лишь хотят упорядочить доступ граждан в карельский парламент.

– Зачастую приходит много людей, не все помещаются в зале, – сказал Леонид Лиминчук. – И возникают обоснованные жалобы, что люди не могут нормально стоять или сидеть, воспринимать информацию. Это не очень хорошо для рабочего процесса. Формализовали процедуру, чтобы можно было понимать, сколько людей придет, как их размещать, и как им подавать информацию.

Отметим, что журналисты портала «Петрозаводск говорит» регулярно бывают на сессиях в карельском парламенте. И ни разу не видели такого, чтобы кто-то вынужден был стоять из-за нехватки места. И вообще, по правде сказать, толп случайных людей, которые пришли бы «просто послушать», на заседаниях ЗС не наблюдается.

Лиминчук резонно заметил, что новые правила, если их примут, не помешают при большом желании устроить акцию, подобную той, что устроил с туалетной бумагой Сергей Андруневич. Следовательно, это не запретительная процедура.

Как мы писали выше, новые правила предполагают подачу заявки. Самый главный вопрос: можно ли эту заявку не одобрить? Леонид Лиминчук ответил, что отказ может последовать, если не будет свободных мест.

– Однако любой действительно заинтересованный гражданин сможет попасть в зал, – подчеркнул парламентарий.

Его коллега Валерий Шоттуев заметил, что процедура попадания в Заксобрание сейчас излишне проста.

– В какое-нибудь министерство придешь, тебя сто раз проверят, пропуск выпишут. Поэтому и решили упорядочить, – сказал депутат. – Для того чтобы заявку на посещение не одобрили, нужны будут какие-то веские основания.

По правде сказать, в карельские министерства можно спокойно проходить безо всяких пропусков. Как говорится, проверено на себе. Однако доступ в правительство республики, действительно, гораздо строже. Даже на публичные мероприятия – брифинги, заседания правительства – журналистам нужна аккредитация, а гражданина «с улицы» и вовсе не пустят. В этом плане Законодательному собранию есть куда затягивать гайки.

Изменения в Регламент вступят в силу, если их примут на сессии ЗС большинством голосов. Трудно представить, что действующий созыв карельского парламента будет голосовать против ужесточения правил.