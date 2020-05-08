8 мая: главные видео, фото и новости дня

– Парфенчиков рассказал о поддержке для предпринимателей Карелии. За выплатами в размере МРОТ в агентства занятости уже обратились 2726 индивидуальных предпринимателей.

– Еще троих заболевших COVID-19 выявили в Петрозаводске. Семь жителей Карелии выздоровели от коронавируса накануне, рассказали в оперштабе.

– Семь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией. В Карелии с 1 апреля, доставлены в больницу с этим диагнозом 320 пациентов.

– Работы по установке стелы «Город воинской славы» выполнят к 20 августа. В Петрозаводске продолжается установка стелы и благоустройство территории вокруг нее.

– Петрозаводчанка перевела мошенникам почти три миллиона рублей. Женщина до сих пор надеется, что защитила свои деньги от аферистов, а не обогатила их.

– Названы улицы Петрозаводска, на которых живут новые больные с Covid-19. Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по республике.

– Начался капитальный ремонт фасадов в столице Карелии. Всего планируется привести в нормативное состояние порядка 50 домов.

– Житель Карелии оказался в больнице после просьбы закурить. Словесная перепалка с незнакомцем закончилась ножевым ранением.

– Молодые семьи в Петрозаводске получили выплаты на покупку жилья. В списке на получение квартиры в карельской столицы состоят более 500 ячеек общества.

– 92-летней жительнице Калевальского района вручили юбилейную медаль. Во время войны Мария Треногина обезвреживала мины на истерзанной земле.

– Крупная партия средств защиты поступила в Карелию. Ценный груз предназначен для сотрудников медицинских учреждений, которые борются с коронавирусом.

– Парфенчиков нашел, куда трудоустроить оставшихся без работы людей. Губернатор рассказал о рабочих профессиях, востребованных сейчас в республике.