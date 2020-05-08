Работы по установке стелы «Город воинской славы» выполнят к 20 августа

ООО «Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом» продолжает работы по установке стелы «Город воинской славы» вблизи площади Кирова. Ход работ сегодня проинспектировали председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Евгений Перов и депутат Петрозаводского городского Совета Александр Антипов.

Гранитная стела доставлена в карельскую столицу 6 мая из Санкт-Петербурга. Подрядчик приступил к армированию подпорной стеки, занимается подготовкой фундамента для монумента, рассказали в пресс-центре городской мэрии.

– Через несколько дней мы приступим к монтажу основной конструкции – будем устанавливать саму стелу. 19 мая она будет стоять,

– сообщил Евгений Перов.

Срок выполнения всех работ по контракту – до 20 августа. Это целый комплекс работ, который включает в себя не только установку стелы, но и полное благоустройство территории: замену дренажной системы, устройство освещения и подходных путей, восстановление газона, лестницы, подпорной стенки.

Проектная документация разработана ООО «Основа» в соответствии с эскизным проектом архитектора Александра Савельева.