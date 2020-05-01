Известная петербургская группа сняла в Карелии клип

Петербургская этно-электронная группа Theodor Bastard сняла в Карелии музыкальный клип. Как рассказали участники группы порталу «Петрозаводск говорит», съемки проходили между населенными пунктами Лахденпохья и Ихала. Кроме этого, снимали в других местах.

По словам лидера группы Александра Старостина, изначально идея клипа на песню «Лес» была в том, чтобы оформить фольклорную песню с цитатами из Ф.Г. Лорки современными танцами. Но в результате из-за капризов погоды сюжет усложнился, и получился настоящий мистический детективный триллер на фоне карельской природы.

Создателей видео поджидали многие сложности: снегопады, поломки техники. Самое сложное пришлось пережить танцовщицам: танцы в легкой одежде на морозе. А вокалистка группы Яна Вева лежала все съемки на холодном капоте машины в тонком платьице.

Петербургский коллектив Theodor Bastard за 20 с лишним лет прошел интересный путь от сольного экспериментального проекта Александра Старостина, больше известного под творческим псевдонимом Федор Сволочь, до одного из самых известных в стране коллективов, экспериментирующих с этнической музыкой разных культур.