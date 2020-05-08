Парфенчиков нашел, куда трудоустроить оставшихся без работы людей

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил направить студентов и людей, оставшихся в нынешних сложных условиях без источника дохода, на дорожные работы. Об этом губернатор рассказал на своей странице в соцсети.

По словам Парфенчикова, пандемия спровоцировала дефицит кадров в дорожной отрасли. Губернатор посчитал, что привлечь студентов ПетрГУ и автотранспортного техникума к выполнению задач будет хорошей идеей. Также глава предложил прийти в эту сферу тем людям, кто в период пандемии оказался не трудоустроен. По мнению губернатора, студенты смогут набраться опыта, а рабочие - получить новую востребованную специальность.

Как рассказал Парфенчиков, сейчас дорожной отрасли нужны водители, машинисты, плотники, слесари-ремонтники и другие квалифицированные рабочие и служащие.