Крупная партия средств защиты поступила в Карелию

Сегодня в Карелию поступила крупная партия средств индивидуальной защиты. Это 10 тысяч костюмов высокой степени защиты, 115 тысяч масок, 6500 халатов, 1500 многоразовых очков, 3 тысячи нарукавников, тысяча пар специальных сапог и полторы тысячи бахил.

Как сообщили в Минздраве РК, этот груз предназначен для медицинских организаций, которые борются с коронавирусом, в частности, для монопрофильных центров в разных районах республики, Республиканской инфекционной больницы, станции скорой медицинской помощи и других организаций.

В министерстве уточнили, что в ближайшее время ожидается еще одна партия респираторов, защитных костюмов и других средств защиты.