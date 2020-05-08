Молодые семьи в Петрозаводске получили выплаты на покупку жилья

15 молодых семей из Петрозаводска получили выплаты на покупку или строительство жилья. Речь идет о многодетных семьях. При этом, конкретная сумма выплаты зависит от состава ячейки общества, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

По информации городской администрации, всего в очереди на получение квартиры стоят 535 молодых семей. Помощь им будет оказана в рамках государственной программы.

В мэрии напомнили, что подать заявление на получение квартиры в 2021 году можно в электронном виде на почту: ugkh@petrozavodsk-mo.ru до 1 июня. Подробности о социальной помощи на приобретение жилья можно найти на портале госуслуг. Получить консультации в администрации города молодые семьи могут по телефону 71-34-89.