Как петрозаводчане встречали кортеж с прахом неизвестного солдата

В 1967 году в Москве открылся мемориал "Могила неизвестного солдата". Карелия тоже решила не оставаться в стороне. Два года спустя у нас появился свой мемориальный комплекс. Над проектом работали архитекторы Эдуард Андреев и Эрнст Воскресенский, а также скульпторы Людвиг Давидян и Эдуард Акулов. А 8 мая 1969 года в город привезли останки неизвестного красноармейца, которые были найдены в безымянной могиле близ деревни Чёбино Медвежьегорского района. Встречать кортеж вышел практически весь город.