08 мая 2020, 11:50
Происшествия

Петрозаводчанка перевела мошенникам почти три миллиона рублей

Женщина до сих пор надеется, что защитила свои деньги от аферистов, а не обогатила их

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 47-летней горожанки. Как рассказали в МВД Карелии, женщина пояснила, что ей поступали звонки от «работников банка». 

Звонившие рассказали, якобы неизвестные пытаются взять на ее имя кредит. Для «защиты» средств ей предложили самой оформить кредит и перевести средства на «резервные» счета. 

Горожанка сообщила, что для начала хотела бы защитить собственные сбережения 900 000 рублей. Она сняла их со счета и перевела мошенникам суммами по 15 000 рублей по различным реквизитам. 

После петрозаводчанка подала заявки и оформила кредиты в нескольких банках на общую сумму 1 900 000 рублей. Все кредитные средства также перевела на счета аферистов, операциями по 15 000 рублей.

В полицию горожанка обратилась на всякий случай, так как все еще надеется, что деньги действительно находятся в безопасности и скоро к ней вернутся.

По данному факту проводится проверка.

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Метки: 
Мобильные мошенники
кредиты
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