Петрозаводчанка перевела мошенникам почти три миллиона рублей

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 47-летней горожанки. Как рассказали в МВД Карелии, женщина пояснила, что ей поступали звонки от «работников банка».

Звонившие рассказали, якобы неизвестные пытаются взять на ее имя кредит. Для «защиты» средств ей предложили самой оформить кредит и перевести средства на «резервные» счета.

Горожанка сообщила, что для начала хотела бы защитить собственные сбережения 900 000 рублей. Она сняла их со счета и перевела мошенникам суммами по 15 000 рублей по различным реквизитам.

После петрозаводчанка подала заявки и оформила кредиты в нескольких банках на общую сумму 1 900 000 рублей. Все кредитные средства также перевела на счета аферистов, операциями по 15 000 рублей.

В полицию горожанка обратилась на всякий случай, так как все еще надеется, что деньги действительно находятся в безопасности и скоро к ней вернутся.

По данному факту проводится проверка.