Шесть пожарных тушили возгорание в Олонце

Пожарные ликвидировали возгорание в Олонце вчера, 7 мая: огненный инцидент произошел на обочине автодороги на деревню Мегрега в 21 час 45 минут.

Площадь пожара составила 0,2 га, сообщает ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району». Для того чтобы ликвидировать возгорание, привлекли 2 автоцистерны и 6 человек личного состава местной пожарной части. В 21 час 54 минуты пожар удалось потушить.

Ранее жителям Карелии напомнили о том, что во многих районах республики уже начался пожароопасный сезон. Соответствующий приказ был подписан в Министерстве природных ресурсов и экологии РК 20 апреля.