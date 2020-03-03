3 марта: главные видео, фото и новости дня

— Станция переливания нуждается в донорской крови. Жителей Карелии приглашают на улицу Пирогова, 4а сдать кровь.

— Мужчину спасли из огня: серьезный пожар произошел в Сегеже. Пожарные потушили огонь в квартире двухэтажного жилого дома и спасли владельца жилья.

— В Италии снова целуются: петрозаводчанка - о коронавирусе в Ломбардии. Лидия Родичкина, три года живущая в Италии, рассказывает об обстановке на севере страны, ставшей первым очагом распространения коронавируса в Европе.

— Проспект Александра Невского временно закроют для автомобилистов. Режиссер из Финляндии будет снимать сцены для фильма «Купе №6» на проспекте Александра Невского 4-го и 5-го марта.

— Рабочие вывезли более тысячи тонн снега с улиц Петрозаводска. Дорожные службы столицы Карелии борются с последствиями недавнего снегопада.

— Следком возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре. Следователи сообщили о третье жертве пожара в жилом доме в поселке Спасская губа.

— Средиземноморский циклон «Диана» накроет Карелию. С теплым воздухом, поступающим с Африки и Ближнего востока, в республику придут дожди и сильный ветер.

— Школьный автобус попал в ДТП в Карелии. Автобус столкнулся с двумя грузовиками на трассе «Вологда-Медвежьегорск».

— Умер председатель Морского собрания Карелии Олег Щука. Ветерана российского флота не стало 29 февраля.

— Россиянки рассказали, что хотели бы получить на 8 марта. 18 процентов мужчин не намерены тратить на подарки для женщин более тысячи рублей.

— Дом сгорел в Карелии, люди остались без жилья. Пожарным потребовалось более часа, чтобы справиться с огнем в поселке Элисенваара.