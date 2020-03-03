Станция переливания нуждается в донорской крови

Республиканская станция переливания крови нуждается в донорах группы AB (IV) Rh(-).

Как сообщили в организации, пока вводится временное ограничение в приеме доноров О( I) Rh(+). Также действуют временные ограничения для доноров «Прима» групп крови O (I), В (III) Rh, AB (IV). Доноров с Kell + антигеном временно не принимают. Кроме того временно приостановлен забор плазмы.

Доноры из районов Карелии при каждом обращении в ГБУЗ «РСПК» должны предоставлять эпидсправку, зарегистрированную у терапевта по месту жительства (срок годности справки - 3 дня со дня получения).

Сдать кровь можно в Петрозаводске на улице Пирогова, 4-а, с понедельника по пятницу с 8 до 13 часов.