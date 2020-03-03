Сегодня петрозаводчане могут поделить одеждой и обувью с нуждающимися

3 и 4 марта жители и гости Петрозаводска могут присоединиться к благотворительной акции «Добрый шкаф». Участникам предлагается принести одежду, обувь, товары первой необходимости (постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности) в мобильные пункты. Вещи должны быть в хорошем состоянии, целыми и чистыми.

Собранные вещи передадут нуждающимся (малообеспеченным семьям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (кражи, пожары и т.д.), семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вынужденным переселенцам, а также лицам без определенного места жительства.



Сегодня, 3 марта, автомобиль акции с 18 до 20 часов будет стоять на улице Ровио, д.11 (у ТЦ «Добрыня»). 4 марта с 18 до 20 часов - на ул. Ленинградская, д.13 (у ООО «Лента»).