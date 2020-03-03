Дом сгорел в Карелии, люди остались без жилья

Сегодня в поселке Элисенваара Лахденпохского района произошел пожар в жилом доме на улице Школьной. Здание было полностью уничтожено огнем.

Пожарные выехали на место происшествия в 14:58. Всего к тушению огня было привлечено три единицы техники и восемь специалистов. К 16:05 пожар был ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Как сообщает группа «Elisenvaara: история и современность», жившие в здании люди не пострадали - их не было дома. Уцелели паспорта и автомобиль, но все остальное имущество сгорело.

В группе открыли сбор средств для пострадавших.