Юную жительницу Карелии обманули в соцсети

В полицию Пудожского района обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что у нее украли деньги. Пострадавшая описала, как именно все происходило, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В одном из районных пабликов девушка обратила внимание на заманчивое предложение о микрозайме. В объявлении было указано, что можно в онлайн-режиме одолжить сумму до 60 000 рублей под низкий процент. Списавшись с автором объявления - пользователем под именем «Дмитрий Олегович» - женщина выяснила, что для получения микрозайма требуется лишь выслать расписку. Выполнив это условие, пудожанка стала ждать поступления денег. Но в личные сообщения пришла следующая информация: займ одобрен, но за пользование им следует перечислить сумму страховки. Она перевела часть своих сбережений, надеясь в скором времени воспользоваться одолженными финансами. Проверив личную почту, она обнаружила новое сообщение - «Дмитрий Олегович» вновь просил застраховать займ.

Пудожанка, вновь пополнив неизвестный ей счет, стала ждать зачисления. И не дождалась. Уточняющие вопросы пользователю закончились следующим - его аккаунт был удален, номер телефона - заблокирован. В общей сложности жительница Карелии успела перевести неизвестным лицам 3 800 рублей.

В настоящее время полицией проводится проверка по данному факту.