Пенсионерку ограбили в Карелии в собственной квартире

В полицию Сегежского района была вынуждена обратиться 75-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что у нее открыто похитили пенсию - 18 тысяч рублей. Кошелек прямо у нее в квартире выхватил из рук мужчина, который некоторое время жил там, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские выяснили, что женщина приютила в своей квартире 39-летнего мужчину без определенного места жительства. Время от времени он помогал женщине в решении бытовых вопросов. Но однажды они повздорили, после чего он вырвал из ее кармана кошелек и скрылся.

Оперативники установили личность подозреваемого - 39-летнего мужчины. Он объяснил свой поступок желанием найти денег на алкоголь. Часть похищенных денег он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.