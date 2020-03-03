03 марта 2020, 18:46
Пенсионерку ограбили в Карелии в собственной квартире
Сегежские полицейские установили мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в совершении преступления против пожилой женщины
В полицию Сегежского района была вынуждена обратиться 75-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что у нее открыто похитили пенсию - 18 тысяч рублей. Кошелек прямо у нее в квартире выхватил из рук мужчина, который некоторое время жил там, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Полицейские выяснили, что женщина приютила в своей квартире 39-летнего мужчину без определенного места жительства. Время от времени он помогал женщине в решении бытовых вопросов. Но однажды они повздорили, после чего он вырвал из ее кармана кошелек и скрылся.
Оперативники установили личность подозреваемого - 39-летнего мужчины. Он объяснил свой поступок желанием найти денег на алкоголь. Часть похищенных денег он успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.