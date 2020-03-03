Девушка-подросток пропала в Петрозаводске

Полицией Петрозаводска разыскивается Яна Староверова, 2005 года рождения, которая 29 февраля ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать сведения по номерам телефонов: +7-921-224-10-63, +7(814-2)755-000.

Отметим, что ранее девушка уже пропадала и также объявлялась в розыск.