Кровавая драма разыгралась в полицейском УАЗике в Петрозаводске

В Петрозаводске 46-летний мужчина обвиняется в убийстве, которое совершил в спецавтомобиле полиции, сообщает СУСК по РК. Трагедия разыгралась 28 февраля 2020 года.

По версии следствия, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения. В отдел полиции стражи порядка попытались доставить его на служебной машине. В спецотсеке (за решеткой) мужчина напал на другого задержанного с ножом. В результате потерпевший скончался от полученных телесных повреждений.

Обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В ходе расследования уголовного дела действия сотрудников будут проверены и им будет дана правовая оценка.