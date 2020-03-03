Россиянки рассказали, что хотели бы получить на 8 марта

Россиянки хотят получить на 8 Марта именно то, что им собираются дарить мужчины - косметику, парфюмерию, ювелирные украшения. Об этом говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений «Авито», сообщает РИА Новости.

Украшения на праздник ожидают 41 процент российских женщин, косметику и духи - 40 процентов. Каждая третья будет рада подарочному сертификату, каждая четвертая - туристической путевке. Только 16 процентов респонденток пожелали получить в подарок гаджет.

«Примечательно, что мужчины практически угадали с выбором подарка на 8 Марта», - отметили в «Авито». Так, большинство россиян (43 процента) собирается покупать к 8 Марта косметику и парфюмерию, 26 процентов - украшения, 22 процента - подарочные сертификаты. Каждый десятый намерен дарить бытовую технику, электронные устройства, одежду и обувь или посуду. Шесть процентов считают лучшим подарком книгу, четыре процента вручат женщине алкоголь, два процента - туристическую поездку или животное.

Треть россиян готовы потратить на подарок от одной до трех тысяч рублей, еще четверть - от трех до пяти тысяч, каждый десятый - от пяти до десяти тысяч. 18 процентов мужчин не намерены покупать вещь дороже одной тысячи рублей.

Исследование проводилось в феврале 2020 года. В нем приняли участие три тысячи мужчин и женщин в возрасте от 18 лет.