Россиян начнут уведомлять о размере будущей пенсии

Жителей России будут уведомлять о размере их будущей пенсии. О таких планах заявила пресс-служба Минтруда РФ. Первая рассылка для граждан старше 45 лет может состояться уже в 2021 году. Согласно проекту, уведомления будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года, пишет RT.

«По инициативе Минтруда России граждане, достигшие возраста 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии», - говорится в сообщении.

Как отмечается, это позволит гражданам заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению.

45-летний возраст выбран потому, что к нему у большинства уже накоплен определенный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости, считают в министерстве.